Turchia: se gli USA non risolvono la "questione F-35", si valuterà l'acquisto di caccia russi

Il battibecco tra Washington e Ankara è iniziato nel 2019, quando il governo turco ha acquistato i sistemi di difesa missilistica S-400 di fabbricazione russa... 28.10.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiarito che Ankara potrebbe acquistare i moderni caccia russi, se gli Stati Uniti non provvederanno a consegnare i caccia F-35 pagati dalla Turchia o non restituiranno la somma di 1,4 miliardi di dollari.Il massimo esponente della diplomazia di Ankara ha parlato dopo che il direttore dell'industria della difesa turca Ismail Demir ha dichiarato a metà ottobre che il Paese avrebbe potuto acquistare gli aerei da guerra russi Su-35 e Su-57 se gli Stati Uniti avessero congelato la vendita dei caccia F-16 precedentemente promessi da Washington.Le parole del ministro degli Esteri sono arrivate dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che Washington aveva esortato Ankara ad acquistare i caccia F-16 per recuperare l'investimento nel programma F-35 Lightning II.Erdogan aveva espresso ottimismo riguardo all'esito dei colloqui tra la Turchia e gli Stati Uniti sulla vendita dei caccia F-16 prodotti dalla Lockheed Martin. Ha auspicato che Ankara sarebbe stata compensata per la somma di 1,4 miliardi di dollari pagata per acquisire i caccia stealth F-35, sostenendo che "otterremo questi 1,4 miliardi di dollari in un modo o nell'altro".S-400: il nodo tra USA e TurchiaLa Russia e la Turchia hanno firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari per la consegna di quattro batterie S-400 alla fine del 2017, con le consegne iniziate nel 2019.L'accordo con l'S-400 ha irritato gli Stati Uniti, alleati di Ankara nella Nato, scatenando una grave crisi diplomatica e spingendo Washington ad annullare la vendita dei caccia F-35 di quinta generazione di Lockheed Martin, così come ad imporre sanzioni sul settore della difesa di Ankara.La Nato ha insistito sul fatto che gli S-400 sono incompatibili con gli standard dell'alleanza e ha suggerito che la parte russa potrebbe raccogliere informazioni sensibili sulla rete di difesa aerea dell'alleanza attraverso il contratto con la Turchia degli S-400. Funzionari russi e turchi hanno costantemente respinto le accuse.

