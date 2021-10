https://it.sputniknews.com/20211028/trieste-focolaio-di-covid-19-tra-i-partecipanti-alle-proteste-a-10-giorni-da-manifestazioni-13499500.html

Trieste: focolaio di Covid-19 tra i partecipanti alle proteste a 10 giorni dalle manifestazioni

Trieste: focolaio di Covid-19 tra i partecipanti alle proteste a 10 giorni dalle manifestazioni

46 casi segnalati, 8 lavoratori del porto positivi. Fabio Barbone, epidemiologo alla guida della task force sull'emergenza Covid-19, riferisce che il numero è... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T13:06+0200

2021-10-28T13:06+0200

2021-10-28T13:17+0200

italia

virus

trieste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/13406995_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_490c4f75b8d18009ede301249a5853d9.jpg

L'epidemiologo parla di ''punta di un iceberg'', adducendo che si sta ancora aspettando il dato sui casi relativi ad Udine e Pordenone.I portuali contagiati sono risultati essere sette di Trieste e uno di Monfalcone, da fonti sanitarie che riferiscono all'Agi.9 i contagiati indirettamente, vale a dire coloro che si sono contagiati dopo esser venuti in contatto con partecipanti alle manifestazioni.Barbone riferisce che la task force è riuscita ad individuare il focolaio grazie ad un lavoro sapiente di tracciamento dei contatti.Si segnala, come riportato da rainews24, tra i contagiati anche il pugile, nonché ex-consigliere comunale, Fabio Tuiach, il quale ha annunciato la malattia su facebook, pur non avendo comunicato la notizia alle autorità portuali, come hanno invece fatto gli altri contagiati.Risulta ricoverato in ospedale un altro portuale.

trieste

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, virus, trieste