https://it.sputniknews.com/20211028/tensioni-post-brexit-parigi-lancia-avvertimento-a-due-pescherecci-britannici-in-acque-francesi-13492640.html

Tensioni post-Brexit: Parigi lancia avvertimento a due pescherecci britannici in acque francesi

Tensioni post-Brexit: Parigi lancia avvertimento a due pescherecci britannici in acque francesi

Ieri, mercoledì 27 ottobre, il Consigliere per la Sicurezza nazionale del Regno Unito, Sir David Frost, ha descritto le minacce della Francia di bloccare due... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T08:11+0200

2021-10-28T08:11+0200

2021-10-28T08:11+0200

mondo

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/9916583_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_e5ed0e699afdf4d41a9b61f83fbe5bc1.jpg

Il ministero della Marina francese ha dichiarato giovedì di aver dato avvertimenti verbali a due barche britanniche che stavano pescando nelle acque al largo del porto francese di Le Havre.Secondo il ministero, una delle barche è stata reindirizzata al porto francese, con il capitano della nave che deve affrontare un'azione legale e la confisca del pescato della barca.Gli sviluppi seguono la risposta del Regno Unito alle minacce di sanzioni di Parigi dopo che Londra ha rifiutato i permessi post-Brexit a 35 piccole imbarcazioni francesi per pescare nelle acque britanniche.Il ministro dell'ufficio di gabinetto Lord David Frost, ex capo negoziatore del primo ministro Boris Johnson con Bruxelles, ha twittato mercoledì che è stato "molto deludente" vedere Parigi lanciare minacce per bloccare le barche britanniche dai porti francesi.Frost ha sottolineato che Downing Street non ha ricevuto alcuna notifica formale dall'Eliseo sulla questione.Le osservazioni sono arrivate dopo che un portavoce di Downing Street ha avvertito che Londra avrebbe risposto alle sanzioni unilaterali francesi e presentato una protesta alla Commissione europea."Le misure minacciate non sembrano essere compatibili con l'accordo di commercio e cooperazione e con il diritto internazionale", ha affermato il portavoce. "Se portate a termine, [i francesi] riceveranno una risposta appropriata e calibrata", ha affermato il portavoce.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, brexit