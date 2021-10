https://it.sputniknews.com/20211028/tampone-resta-incastrato-nel-naso-arriva-lambulanza-per-andare-in-ospedale-a-toglierlo-13500456.html

Tampone resta incastrato nel naso: arriva l'ambulanza per andare in ospedale a toglierlo

La disavventura è avvenuta a Cesena ed è capitata ad un uomo che aveva fatto il test diagnostico per il coronavirus in un drive-through. 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28

Un normale tampone nel drive-through dell'ospedale Bufalini di Cesena si è trasformato in una spiacevole disavventura per un uomo, dopo che il bastoncino del test diagnostico contro il Covid gli è rimasto incastrato nelle narici.Per dare assistenza allo sfortunato malcapitato è stata chiamata l'ambulanza, che l'ha portato al Pronto Soccorso dell'ospedale, distante poche decine di metri dalla zona in cui vengono fatti i tamponi a chi sopraggiunge in macchina, ha segnalato il Corriere Romagna.I medici del reparto di otorinolaringoiatria hanno provveduto a sfilargli il tampone dal naso e a risolvere il problema.Secondo l'Ausl Romagna, citata dall'Ansa, anche se durante l'intera pandemia si è verificato "un solo episodio", situazioni del genere "possono capitare". Nel caso particolare la colpa è stata attribuita ad un difetto nelle narici dell'uomo.Secondo il bollettino di ieri, in Italia sono stati effettuati 468.104 tamponi. Da quando è entrato in vigore l'obbligo del green pass per lavorare, la media giornaliera dei tamponi è aumentata sensibilmente, passando dai poco meno 300mila a quasi 500mila.

