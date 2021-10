https://it.sputniknews.com/20211028/sileri-terza-dose-a-tutti-sempre-piu-vicina-effetto-non-dura-per-sempre-13506005.html

Sileri, terza dose a tutti sempre più vicina: effetto non dura per sempre

Sileri, terza dose a tutti sempre più vicina: effetto non dura per sempre

La terza dose contro il coronavirus la dovremo fare tutti e probabilmente anche una quarta dose e una quinta dose. 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T21:22+0200

2021-10-28T21:22+0200

2021-10-28T21:22+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

In sostanza, dice il sottosegretario alla Sanita, Pierpaolo Sileri, “la scienza ci dirà se dovremo farla una volta ogni anno, se questa terza dose deve esser fatta a 9 mesi, a 12 mesi a 14”, così intervenendo a SkyTg24.Quello che nell’immediato è certo, spiega il sottosegretario Sileri, è che “con il nuovo anno, un po’ tutti dovremo procedere con una terza dose a seconda di quando si è completato il ciclo vaccinale precedente”.I primi ad essere stati chiamati per la terza dose sono i più fragili e le persone oltre gli 80 anni, ma l’età via via si sta abbassando per ricomprendere altre categorie di persone.Al momento hanno ricevuto la dose addizionale 237.942 persone, pari al 27,10% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Mentre sono 1.097.134 coloro i quali hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) dopo aver completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Questi rappresentano il 36,71% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia