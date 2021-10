https://it.sputniknews.com/20211028/sardine-e-ddl-zan-loro-sanno-contro-chi-puntare-il-dito-matteo-renzi-13502386.html

Chi ha affossato il ddl Zan in Parlamento con l’esultanza da stadio del centrodestra e l’aggiunta di un numero non ancora precisato di “franchi tiratori”? 28.10.2021, Sputnik Italia

Mentre i partiti e i quotidiani hanno provato a sbrogliare la matassa, anche intervistando i diretti interessati, le Sardine sembrano non avere dubbi: "la responsabilità, e non solo da oggi, della mancata approvazione al Senato della nostra Repubblica, che dovrebbe rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza, ha un nome e un cognome: Matteo Renzi", affermano in una nota.Per le Sardine, Italia Viva non da ora voleva affossare il ddl Zan e parlano di un ostruzionismo che non avrebbe permesso di dare uguaglianza a tutti i cittadini italiani. Ma da destra sottolineano che l’introduzione di questa legge avrebbe messo il bavaglio a quella parte di italiani che si dicono contrari all’insegnamento della cultura transgender sin dalle scuole elementari. Inoltre, la destra crede che la legge avrebbe introdotto un reato nei confronti di chi la pensa diversamente (reato di opinione), che contrasta con i principi fondamentali della Costituzione italiana.L’accusa a Matteo Renzi è molto diretta e forte, e le Sardine nel comunicato hanno scritto:Di più, credono che Renzi “trova invece il tempo di incontrare Gianfranco Miccichè per siglare il patto con Forza Italia per gruppi e liste comuni, o di andare in Arabia Saudita a fare commercio di se stesso col Re”.

