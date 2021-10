https://it.sputniknews.com/20211028/ricciardi-non-ancora-usciti-dalla-pandemia-13508026.html

28.10.2021 Secondo il consigliere del ministero della Salute, tra autunno e inverno "inevitabile" aumento dei contagi, ma sarà gestibile con la terza dose di vaccino.

"Non siamo ancora lontanamente usciti dalla pandemia di Covid", ha sostenuto Walter Ricciardi nel suo intervento al Forum Sistema Salute alla Leopolda di Firenze.Nel suo discorso Ricciardi ha rivendicato la correttezza delle misure draconiane anti-Covid adottate nel Paese nel contesto della pandemia.Ricciardi ha poi preso atto degli errori commessi durante la seconda e terza ondata a seguito dell'allentamento delle misure, sottolineando il duro prezzo pagato in termini di vite umane.Ricciardi ha poi attribuito merito al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza di essersi attenuti alle evidenze scientifiche per la gestione della pandemia e per aver avuto una visione di insieme.Ricciardi ha poi concluso sostenendo che per la stagione autunnale e invernale è scontato un aumento dei casi, tuttavia sarà possibile fronteggiare la situazione, in particolare grazie alla terza dose, partendo dalle categorie più a rischio.In precedenza proprio sulla terza dose Walter Ricciardi aveva chiesto che venisse estesa per tutti, prendendo come modello le raccomandazioni dell'Fda statunitense.

