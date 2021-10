https://it.sputniknews.com/20211028/rdif-plaude-al-riconoscimento-di-israele-del-vaccino-sputnik-v-13508976.html

RDIF plaude al riconoscimento di Israele del vaccino Sputnik V

RDIF plaude al riconoscimento di Israele del vaccino Sputnik V

Israele riconoscerà il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus e consentirà alle persone immunizzate con questo siero di entrare nel Paese a partire da... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T21:50+0200

2021-10-28T21:50+0200

2021-10-28T21:50+0200

russia

israele

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13509294_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e836b6a8f6ab32ecf8d3d984c62b809d.jpg

Il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) ha accolto con favore il riconoscimento da parte di Israele dello Sputnik V e ha invocato la fine della discriminazione sui vaccini contro il Covid-19. Pertanto Israele è entrato a far parte di un elenco di 100 Paesi che hanno già autorizzato l'ingresso alle persone vaccinate con il siero anti-Covid russo.Il fondo sovrano russo ha dichiarato che complessivamente 31 Paesi non hanno requisiti aggiuntivi in relazione al coronavirus per i vaccinati con lo Sputnik V, mentre altri 50 Stati chiedono un tampone negativo o test che accertino la presenza di anticorpi. 20 Paesi richiedono ai visitatori vaccinati con Sputnik V di mettersi in autoisolamento fiduciario una volta arrivati.La decisione di dare il via libera allo Sputnik V è stata annunciata dal ministro del Turismo israeliano Yoel Razvozov il 27 ottobre. Il ministro ha chiarito che ai turisti verrà chiesto di fare un test sierologico all'ingresso, ma il requisito verrà revocato non appena l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) approverà il vaccino russo. Sputnik V dovrebbe essere autorizzato dall'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite entro la fine dell'anno. Sputnik V, il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, mostra un'efficacia del 91,6% ed è stato approvato per l'uso in 70 Paesi, con una copertura di quattro miliardi di persone, ovvero il 50% della popolazione mondiale.

https://it.sputniknews.com/20211020/vaccini-adenovirali-come-sputnik-v-danno-protezione-piu-a-lungo-di-quelli-a-mrna---ricerca-13385860.html

russia

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, israele, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus