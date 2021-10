https://it.sputniknews.com/20211028/quale-il-segreto-della-moglie-di-will-smith-per-godersi-il-sesso-a-qualsiasi-eta-13506209.html

Quale il segreto della moglie di Will Smith per godersi il sesso a qualsiasi età?

28.10.2021

2021-10-28T23:28+0200

2021-10-28T23:28+0200

2021-10-28T23:28+0200

Jada, 50 anni, è convinta che la comunicazione e la responsabilità siano le cose più importanti in ogni relazione.La donna ha sottolineato che la cosa più importante per suo marito e per lei è parlare di ciò che realmente vogliono e di cui hanno bisogno a letto. Nel 2019, Pinkett Smith ha rivelato che i giocattoli sessuali la aiutano anche a sfuggire alla routine a letto. “Nessuno dovrebbe vergognarsene, e sono sorpresa che le persone abbiano quel tipo di reazioni a qualcosa di così naturale come il sesso. È ancora un tabù per molti, soprattutto in relazione alla sessualità femminile”, ha confessato.A settembre, l'attore di Io sono leggenda ha affermato di avere una relazione aperta con la moglie.Smith ha sposato Pinkett nel 1997, due anni dopo aver divorziato dall'attrice Sheree Zampino. Hanno due figli: Jaden, nato nel 1998, e Willow (2000).

