Presidio per difendere la Cgil a Milano: sabato tutti in piazza

Sabato prossimo Milano potrebbe diventare incandescente. Mentre da un lato è prevista la consueta manifestazione di no green pass e no-vax, dall’altra parte si... 28.10.2021, Sputnik Italia

green pass

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/13447079_0:489:2771:2048_1920x0_80_0_0_191d5804d5c67acae68db0aefe88fe6e.jpg

Il presidio a favore della Cgil è stato convocato per le ore 16 di sabato e chiama a raccolta tutte le forze democratiche e antifasciste presso il piazzale della Camera del lavoro di Milano, riporta Ansa.Un presidio a difesa della sede che nelle ultime manifestazioni è stata spesso presa d’assalto da no green pass e no-vax.Si teme quindi il momento di tensione per sabato pomeriggio a Milano.La Cgil non accetta che alcuni slogan come “Ora e sempre Resistenza”, che hanno sempre fatto parte della storia di sinistra, ora vengano presi dai no-vax e no green pass, tra i quali, a loro dire, si mescolano anche frange nostalgiche del fascismo.Ecco perché la Cgil di Milano si dissocia e scrive:“La nostra concezione di libertà, trasmessaci dalla Resistenza, strettamente legata a quella del nostro prossimo e al bene comune, si contrappone al concetto individualistico e personalistico di libertà, divenuto centrale nelle manifestazioni no-vax”.

