Pfizer e BioNTech forniranno agli Usa 50 milioni di dosi di vaccini anti-Covid per bambini

Pfizer e BioNTech forniranno agli Usa 50 milioni di dosi di vaccini anti-Covid per bambini

2021-10-28T20:43+0200

Si aggiunge che gli Usa riceveranno le dosi aggiuntive da predisporre per la vaccinazione dei bambini, compresi gli under 5, solo dopo l'autorizzazione dell'ente regolatore. Secondo le stime di Pfizer e BioNTech, questi vaccini dovrebbero arrivare negli Stati Uniti entro la fine di aprile 2022. Le aziende hanno evidenziato che si tratta dell'ultimo ordine nell'ambito dell'accordo sulla fornitura di 600 milioni di dosi di vaccini anti-Covid negli Stati Uniti.Inoltre le società hanno concordato di consegnare 1 miliardo di dosi del loro preparato a Washington per successive spedizioni gratuite ai Paesi in via di sviluppo. Il 26 ottobre, gli esperti della Fda statunitense hanno raccomandato l'uso del vaccino Pfizer contro il Covid-19 per i bambini tra i cinque e gli undici anni. Se il vaccino otterrà l'approvazione anche dei Centers for disease control and prevention, che esamineranno la relativa domanda il 2 e 3 novembre, il vaccino sarà disponibile per 28 milioni di bambini.

