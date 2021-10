https://it.sputniknews.com/20211028/partito-democratico-aggancia-fratelli-ditalia-nei-sondaggi-ora-sarebbe-testa-a-testa-13505392.html

Partito Democratico aggancia Fratelli d’Italia nei sondaggi, ora sarebbe testa a testa

Partito Democratico aggancia Fratelli d’Italia nei sondaggi, ora sarebbe testa a testa

Il Partito Democratico pronto al colpaccio che non ti aspetti? Dopo l’enorme sorpresona di Fratelli d’Italia premiata dai sondaggi politici nazionali ma... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T21:27+0200

2021-10-28T21:27+0200

2021-10-28T21:27+0200

sondaggio

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/836/54/8365465_0:83:1953:1182_1920x0_80_0_0_4da8318c56ce8a6419053f7eeb4ab34e.jpg

Travolto Matteo Salvini la cui Lega passa dal prima indiscusso tenuto per tutto il 2019 e il 2020, all’attuale 19%: quello che fino a poco tempo fa era la percentuale di consenso virtuale assegnato al Pd dai sondaggi elettorali.Il Movimento 5 Stelle è l’unico che resta come invariabile, non scosso da nulla di quanto gli accade all’interno e all’esterno. I grilli guidati da Giuseppe Conte continuano ad avere uno zoccolo duro di sostenitori che si attestano al 16,8% in questo sondaggio realizzato dall’Istituto Demopolis per RAdio1 Rai e riportata da Il Fatto Quotidiano.Quindi Azione di Carlo Calenda con il 3,2% e Leu-Articolo 1 con il 2% e Sinistra italiana con l’1,9% delle intenzioni di voto. Sempre meno significante Italia Viva che non va oltre l’1,8%.Il problema del centrosinistra, tuttavia, è che i principali partiti del centrodestra insieme raccolgono molti più voti. Lega, FI e Fdi insieme valgono il 46,2% delle intenzioni di voto degli italiani, contro il 39,3% di Pd+M5s+Leu.Se guardiamo, invece, ai leader di partito quello che piace più di tutti è ancora Giuseppe conte con il 42% delle preferenze, incalzato da Giorgia Meloni al 38%. Staccato Enrico Letta al 33% e quindi quarto Matteo Salvini con il 31%. Silvio Berlusconi e Roberto Speranza sono appaiati al 30%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sondaggio, sondaggi