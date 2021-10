https://it.sputniknews.com/20211028/parigi-ci-delude-ministro-degli-interni-gb-commenta-sequestro-peschereccio-britannico-in-francia-13498906.html

Parigi ci “delude”: ministro degli Interni GB commenta sequestro peschereccio britannico in Francia

La Segretaria di Stato per gli affari interni del Regno Unito, Priti Patel, ha commentato il sequestro da parte della Francia del peschereccio britannico avvenuto all'inizio della giornata.La ministro dell'Interno ha anche affermato che le discussioni sulla questione continueranno, sia a livello della Commissione europea che con le controparti dell'amministrazione francese.La South West Fish Producers Organisation, un gruppo che rappresenta i pescatori inglesi, ha affermato che la nave sequestrata si chiama Cornelis Gert Jan e il suo sequestro potrebbe essere stato un errore amministrativo.L'incidente è avvenuto tra le accese controversie post-Brexit tra il Regno Unito e la Francia sull'accesso alle zone di pesca. Apparentemente irritata dal fatto che i funzionari britannici si siano rifiutati di concedere ai pescatori francesi il numero completo di licenze per operare nelle acque del Regno Unito, la Francia aveva avvertito proprio ieri, mercoledì, di ritorsioni a meno che non vi fossero stati progressi in materia.Il governo francese, in particolare, ha affermato che imporrà ulteriori controlli doganali sulle merci britanniche che entreranno in Francia dal 2 novembre, considerando anche ulteriori sanzioni.Mentre la controversia sui diritti di pesca tra Londra e Parigi continua ad aumentare, i funzionari francesi hanno accusato la Gran Bretagna di non aver mantenuto la parola data dopo la Brexit, con il Ministero dell'Ambiente del Regno Unito che ha concesso solo 12 licenze ai pescatori francesi su 47 domande. Secondo Londra, la decisione è "ragionevole" e in linea con l'accordo post-Brexit con l'UE.

