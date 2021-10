https://it.sputniknews.com/20211028/pandemia-italia-i-casi-salgono-dice-la-fondazione-gimbe-43-grazie-al-boom-tamponi-13496486.html

Pandemia Italia, i casi salgono dice la Fondazione Gimbe: +43% grazie al boom tamponi

Pandemia Italia, i casi salgono dice la Fondazione Gimbe: +43% grazie al boom tamponi

La curva dei contagi si è invertita anche in Italia, lo dice la Fondazione Gimbe nel suo report settimanale. Nella settimana dal 20 al 26 ottobre si segnala un... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T11:48+0200

2021-10-28T11:48+0200

2021-10-28T11:48+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/9930119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c733f82882fb23d8f9b83da4ab2e79f0.jpg

Il green pass ha come effetto in 7 giorni di ridurre i nuovi vaccinati del 52,9%, le persone preferiscono fare tamponi a pagamento ogni 48 ore e non il vaccino gratuito.I casi settimanali sono aumentati da 17.870 a 25.585 dice la fondazione Gimbe, ammettendo però che “la crescita potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali”.Sì, perché se da un lato chi non vuole sottoporsi al vaccino per ottenere il green pass di lunga durata si sottopone al tampone, proprio questo continuo screening ogni 48 ore porta alla scoperta di un numero maggiore di casi di positivi al coronavirus.Le somministrazioni giornalieri calano a 152mila di media, ma sono stati soltanto 86.877 il 26 ottobre, secondo i dati raccolti da RaiNews.Nei frigoriferi degli ospedali e delle strutture sanitarie restano 11 milioni di dosi da somministrare.In questa situazione, secondo la Fondazione Gimbe, l’obiettivo del 90% di copertura vaccinale dei maggiori di 12 anni si allontana. Restano 7,5 milioni di persone da vaccinare.Una situazione del tutto diversa rispetto al Portogallo, dove la copertura vaccinale è tra le migliori e più sorprendenti al mondo, con punte del 100% nelle fasce di popolazione che in Italia sono invece più restie a lasciarsi vaccinare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia