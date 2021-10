Nvidia vuol comprare Arm, ma Antitrust UE apre un'indagine per vederci chiaro

https://it.sputniknews.com/20211028/nvidia-vuol-comprare-arm-ma-antitrust-ue-apre-unindagine-per-vederci-chiaro-13501628.html

Nvidia, storico produttore di processori grafici, ha avanzato una proposta di acquisto non vincolante di Arm per la cifra non trascurabile di 40 miliardi di dollari.L’Antitrust ha aperto l’indagine poiché sospetta che l’acquisto del progettista di chip Arm da parte di Nvidia possa creare una concentrazione, allo scopo di limitare l’accesso alla tecnologia di Arm da parte di altri concorrenti.Nvidia alla conquista di ArmLa società Nvidia corp. è una società statunitense, storica produttrice di processori per schede grafiche d’uso gaming e professionale. L’azienda sviluppa e fornisce anche altri tipi di processori per data center e per le applicazioni dell’Internet of Things.Con l’acquisto, Nvidia otterrebbe in un solo colpo tutto il know-how, i chip e le licenze di Arm.Le parole di VestagerLa responsabile UE dell’Antitrust, Margrethe Vestager, ha affermato che:Secondo l’analisi dell’Unione Europea, prosegue la Vestager, in caso l’accordo commerciale dovesse andare in porto, si verrebbe a creare un effetto distorsivo, che impatterebbe negativamente sulle aziende dell’Unione Europea.Il problema per l’UE appare quindi essere la mancanza di un attore al suo interno, capace di contrastare la concorrenza. Con l’uscita del Regno Unito dal Trattato europeo, l’UE ha infatti “perso” Arm.Ora, la scalata di Nvidia ad Arm, in un contesto in cui il Regno Unito non deve dare conto alle normative europee, appare più facile e alla portata.

