Norvegia ci ripensa e manterrà le misure anti-Covid che stava per revocare: "pandemia non è finita"

Le autorità norvegesi hanno deciso di mantenere le restrizioni anti-Covid che avevano in programma di rimuovere. 28.10.2021, Sputnik Italia

Le autorità norvegesi hanno deciso di mantenere una serie di restrizioni anti-Covid, che in precedenza avrebbero dovuto essere revocate, in particolare l'obbligo di isolamento in caso di infezione da coronavirus, nonché le restrizioni all'ingresso nel Paese, ha riferito il ministro della Salute Ingvild Kjerkol.Secondo la Kjerkol, le autorità hanno deciso di mantenere misure come test, isolamento, tracciamento dei contatti delle persone infette e quarantena.Inoltre, sono state estese le attuali restrizioni all'ingresso nel Paese. A fine settembre la Norvegia consentiva già l'ingresso ai residenti di UE, Gran Bretagna e Svizzera, completamente vaccinati esentati da test e quarantena. Secondo il piano, sarebbe stato possibile procedere alla seconda fase e all'apertura del paese per un certo numero di altri stati nella seconda metà di ottobre, ma questa decisione è stata rinviata a tempo indeterminato.Nella stessa Norvegia si registra un aumento del numero di contagi, soprattutto nelle province del nord. Secondo il ministro la situazione nel Paese è sotto controllo, poiché, nonostante l'aumento dei contagi, il numero dei ricoverati resta basso. Allo stesso tempo, l'Istituto nazionale di sanità pubblica avverte che entro l'inverno dovrebbe essere prevista un'altra ondata di infezioni da coronavirus, che però non desta preoccupazioni.

