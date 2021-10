https://it.sputniknews.com/20211028/musumeci-10-mln-necessari-per-interventi-urgenti-dopo-il-maltempo-sullisola-13500867.html

Musumeci: 10 mln necessari per interventi urgenti dopo il maltempo sull'isola

Musumeci: 10 mln necessari per interventi urgenti dopo il maltempo sull'isola

Stando ai primi danni, in seguito all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito l'isola siciliana, il presidente Nello Musumeci fa sapere che servono dieci... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T14:37+0200

2021-10-28T14:37+0200

2021-10-28T14:37+0200

italia

sicilia

alluvione

danni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13479707_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_68d53a03d892955b085268a31f396450.jpg

Questa la cifra ipotizzata dal presidente della regione Sicilia, in base ad un primo sommario conteggio, quando si è ancora nell'emergenza. Soldi che servono per interventi di ''somma urgenza e indifferibili'' e ''circa 100 milioni per interventi strutturali di riduzione del rischio'', riferisce tGcom24.Già dichiarato lo stato di emergenza e già richiesta a Roma la dichiarazione dello stato di calamità.Questo mentre il sindaco della città colpita dagli eventi di questi giorni ha dichiarato:Scuole e negozi chiusi fino a domani.Si ricorda che il maltempo degli ultimi due giorni ha causato anche due vittime e risulta ancora un disperso, mentre il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio è a Catania per un vertice sull'emergenza e riferisce da Il Giorno:

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia, alluvione, danni