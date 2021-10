'Minkgate': la premier danese dovrà affrontare l’impeachment per lo scandalo dei visoni

https://it.sputniknews.com/20211028/minkgate-la-premier-danese-dovra-affrontare-limpeachment-per-lo-scandalo-dei-visoni-13493730.html

La controversa decisione della Danimarca di abbattere tutti i 15 milioni di visoni d'allevamento per prevenire la diffusione del COVID-19 mutato è stata dichiarata illegale e, da allora, si è trasformata in uno scaricabarile tra le più alte responsabilità della nazione.Tutti i messaggi di testo dei giorni in cui la primo ministro danese Mette Frederiksen aveva preso la controversa decisione di macellare tutto il bestiame di visoni del Paese sono stati cancellati, ha riferito TV2.La decisione aveva suscitato da subito polemiche, per aver annientato in un attimo una fiorente industria nazionale, e in seguito era stata persino ritenuta incostituzionale, dato che la legge danese non supporta l'uccisione di animali sani. La Frederiksen, a sua difesa, puntò l’indice contro l'allora ministro dell'alimentazione e compagno di partito Mogens Jensen, che lasciò il suo incarico per la vicenda.Tuttavia, la cosiddetta commissione per i visoni, nominata all'inizio di quest'anno per indagare sul caso, ha raccolto oltre un milione di documenti ed e-mail per tracciare il reale corso degli eventi ed è arrivata a richiedere persino gli sms della presidente del Consiglio di quei giorni, in cui era stata presa la decisione. Lo staff di Mette Frederiksen ha risposto, tuttavia, che quei messaggi erano stati cancellati automaticamente dopo 30 giorni.Secondo il professore di diritto Frederik Waag, dell'Università della Danimarca meridionale, questo già di per sé potrebbe rappresentare un illecito.A seguito del putiferio mediatico, Mette Frederiksen ha promesso che il ministero proverà a ripristinare i messaggi di testo cancellati e a rivedere le sue linee guida.Tuttavia, Danish Radio sostiene di avere sufficienza di testimonianze per dimostrare che Mogens Jensen sia stato solo un capro espiatorio dell’intera vicenda. Secondo la ricostruzione del media, sarebbero state fatte pressioni sull’ex ministro dell’Alimentazione, affinché questi si prendesse tutte le colpe e si dimettesse.Nel corso di questo autunno e dell'inizio dell'inverno, si terranno in totale 61 interrogatori con dipendenti del ministero, funzionari governativi, rappresentanti dell'industria e ministri. L'ultima della lista, la stessa premier, che a questo punto appare come la principale accusata, testimonierà il 9 dicembre.

