https://it.sputniknews.com/20211028/macchinista-di-trenord-con-green-pass-in-scadenza-mentre-e-di-turno-treno-cancellato-13502353.html

Macchinista di Trenord con green pass in scadenza mentre è di turno: treno cancellato

Macchinista di Trenord con green pass in scadenza mentre è di turno: treno cancellato

Si era presentato a lavoro con green pass ancora valido, alle 5 di mattina. Ma il pass è scaduto nel corso della mattinata, alle ore 10. Da qui il fermo del... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T20:49+0200

2021-10-28T20:49+0200

2021-10-28T20:50+0200

treni

trasporti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/841/94/8419426_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ae8bd9f1b6ca958657fd7c7375edd5e.jpg

Con notevole disagio per i pendolari, si è deciso per la cancellazione del convoglio della compagnia Trenord.L'episodio è avvenuto ieri mattina nel capoluogo lombardo. Il macchinista aveva iniziato il turno di lavoro alle 5, consapevole che gli sarebbe scaduto il green pass alle 10. Secondo quanto previsto dalle norme e come da FAQ della Presidenza del Consiglio, avrebbe potuto tranquillamente terminare il proprio turno fino all'arrivo del convoglio alla stazione prevista.In base a quanto riportato dal quesito numero 12 delle FAQ della Presidenza del Consiglio, come riporta Repubblica:Trenord ribatte però in una nota, spiegando:L'azienda ha poi specificato che sanzione ed allontanamento dal servizio non scattano, se il lavoratore può dimostrare che la certificazione era ancora valida al momento dell'entrata in servizio. Si provvederà quindi ad approfondire tale aspetto, verificando appunto l'ora esatta in cui è stato fatto il tampone.Ma su questo punto ribatte ancora il sindacato, dicendo che il macchinista era ''perfettamente in grado di provare la scadenza del proprio certificato''.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

treni, trasporti