G20 di Roma, Lavrov sarà presente agli incontri del 30-31 ottobre

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parteciperà di persona al vertice del G20 a Roma il 30-31 ottobre, ha affermato la portavoce del dicastero... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T15:21+0200

2021-10-28T15:21+0200

2021-10-28T15:32+0200

Il G20 è un'associazione informale dei più grandi e influenti Paesi economicamente sviluppati e in via di sviluppo, istituita su iniziativa degli Stati Uniti e del Canada al vertice del 1999 come riunione annuale dei ministri delle Finanze di 19 Stati (Australia, Argentina, Brasile, Gran Bretagna, Germania, India, Indonesia, Italia, Canada, Cina, Messico, Corea del Sud, Russia, Arabia Saudita, USA, Turchia, Francia, Sudafrica, Giappone) e UE.La Spagna, così come l'ONU, il Fmi, la Banca Mondiale, il Wto, l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Ocse e il Consiglio per la stabilità finanziaria hanno lo status di osservatori permanenti presso la suddetta associazione.

