La Florida porta Biden in tribunale per l'obbligo vaccinale contro il Covid

La Florida porta Biden in tribunale per l'obbligo vaccinale contro il Covid

Il governatore della Florida ha citato in giudizio l'inquilino della Casa Bianca per la richiesta di obbligo vaccinale contro il coronavirus. 28.10.2021, Sputnik Italia

Lo Stato della Florida ha intentato una causa contro l'amministrazione statunitense per l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus per alcune categorie di cittadini, ha annunciato oggi il governatore Ron DeSantis in una conferenza stampa. La causa, intentata dal governatore dello Stato e dal procuratore generale, è diretta contro il presidente Joe Biden, la Nasa e il suo direttore Bill Nelson, così come molti altri dipartimenti e funzionari dell'amministrazione statunitense. Il governo della Florida considera illegale imporre l'obbligo vaccinale contro il coronavirus per dipendenti e appaltatori del governo federale. All'inizio di settembre, poco dopo la piena approvazione normativa del vaccino contro il coronavirus di Pfizer, il presidente Biden ha firmato un decreto che contempla la vaccinazione contro il Covid per tutti gli appaltatori del governo federale degli Stati Uniti, requisito che entrerà in vigore l'8 dicembre.Ha ipotizzato che cause simili saranno presentate in altri Stati. Il governatore ha sottolineato che la causa è stata presentata in anticipo, per cercare di scongiurare i prossimi licenziamenti, secondo DeSantis. Oltre al governatore hanno parlato con i giornalisti cittadini della Florida che hanno già perso il lavoro per l'obbligo vaccinale o temono di perderlo per il loro no alla vaccinazione.

