Il Cremlino afferma: nessuna decisione sulla vaccinazione obbligatoria contro Covid-19 in Russia

"Questa informazione non è vera. Non c'è ripartenza, questa informazione è completamente errata. Una campagna informativa è come andare in bicicletta. Soprattutto quando si tratta di vaccinazione, soprattutto tenendo conto dell'approccio specifico dei connazionali al tema della vaccinazione. Questa è una campagna che dovrà essere condotta costantemente su base continuativa in diversi segmenti, tanto nei media tradizionali come in quelli nuovi. Non c'è ripartenza e non ci può essere", ha detto Peskov.