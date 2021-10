https://it.sputniknews.com/20211028/halloween-scuola-elementare-di-ny-vieta-i-costumi-di-squid-game-13490138.html

Halloween: scuola elementare di NY vieta i costumi di Squid Game

Halloween: scuola elementare di NY vieta i costumi di Squid Game

Ennesima accusa di violenza contro la serie di Netflx: tre presidi dello stato di New York vietano abiti rossi e maschere nere per la festa di Halloween. 28.10.2021, Sputnik Italia

Alcune scuole elementari dello stato di New York mettono al bando Squid Game per la festa di Halloween. Non sarà possibile indossare i tipici costumi rossi con le maschere nere dei personaggi della serie di Netflix. La motivazione: il messaggio violento.Il divieto è arrivato da tre presidi delle scuole elementari del distretto Fayetteville-Manlius, che hanno inviato una e-mail per avvertire i genitori. A preoccupare i dirigenti scolastici nell'area di Syracuse è il seguito che la serie, finita nell'occhio del ciclone con le accuse di violenza, ha sui giovanissimi.La serie sudcoreana di Squid Game (letteralmente, 'il gioco del calamaro') ha debuttato a settembre su Netflix ed ha in breve tempo conquistato circa 111 milioni di spettatori, diventando un cult, ma scatenando polemiche per la sua natura violenta.La serie, scritta e diretta dal regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, parla di un gruppo di persone che decide di affrontare una sfida con prove mortali di sopravvivenza per vincere un premio di 45,6 miliardi di won, circa 33 milioni di euro.

