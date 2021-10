https://it.sputniknews.com/20211028/gli-usa-prevedono-un-divorzio-con-lue-13503937.html

Gli USA prevedono un “divorzio” con l’UE

La NATO sta vivendo una grave crisi e non si può permettere di tutelare gli interessi di tutto l’Occidente per colpa dell’Europa che, invece, sta collaborando... 28.10.2021, Sputnik Italia

Secondo il giornalista, i tempi in cui i Paesi europei “fianco a fianco” con gli USA si opponevano all’Unione Sovietica non torneranno più, mentre l’iniziativa dei principali Stati membri dell’UE di cooperare non soltanto con la Russia, ma anche con la Cina, mina l’influenza americana nella regione indo-pacifica. Il giornalista osserva che l’opinione della Casa Bianca ha sempre meno rilevanza per Francia e Germania.Galston osserva che la posizione delle nazioni europee è legata al desiderio di condurre una politica indipendente a prescindere dagli interessi europei o statunitensi. Tuttavia, l’autore insiste sul fatto che il ruolo dell’Europa sulla scena mondiale si esaurisce con il sostegno ad ogni condizione degli States.Inoltre, l’autore riporta l’opinione dell’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, il quale è convinto che l’Europa non possa e non debba essere una forza stabilizzatrice nei confronti di Paesi che sono considerati nemici della NATO.Rasmussen ha definito il tentativo europeo di autodeterminare una propria politica come del “mercantilismo miope” capace di minare l’attuale equilibrio di forze pro-americane.Il passato Olaf Scholz, candidato alla cancelliera tedesca della SPD, ha invitato la Germania e l’UE ad adottare una nuova “politica orientale”, ricordando i successi storici che produsse un'analoga strategia durante la cancelleria di Willy Brandt, candidato al Premio Nobel per la Pace. Inoltre, il Ministero degli Esteri tedesco si è espresso a favore dello svolgimento tempestivo di una sessione del Consiglio NATO-Russia, alla luce dell’interruzione dell’attività di rappresentanza russa in seno all’alleanza.Questa decisione è stata assunta in risposta all’espulsione di 8 collaboratori della missione russa in seno alla NATO e alla rimozione di altri due funzionari all’interno della rappresentanza russa. Sergey Lavrov, ministro russo degli Esteri, ha osservato che la NATO non ha ancora spiegato le ragioni alla base di questa decisione.

