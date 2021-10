https://it.sputniknews.com/20211028/gip-di-lodi-archivia-indagine-per-epidemia-colposa-a-paziente-1-di-covid-13504076.html

Gip di Lodi archivia indagine per "epidemia colposa" a paziente 1 di Covid

Gip di Lodi archivia indagine per "epidemia colposa" a paziente 1 di Covid

Il Tribunale di Lodi non ha ravvisato reati nel comportamento di Mattia Maestri, il paziente uno di Covid in Italia, inizialmente sospettato dalla Procura di... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T18:13+0200

2021-10-28T18:13+0200

2021-10-28T18:13+0200

italia

giustizia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/876/21/8762138_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c10db4d9d69bafce1cdc1ba75a3b6353.jpg

L'indagine aperta per il reato di "epidemia colposa" nei confronti di Mattia Maestri, il primo paziente a cui venne diagnosticato il Covid-19 in Italia, è stata archiviata in base ad un dispositivo emesso dal Gip di Lodi.Alla fine delle indagini non è stato ravvisato alcun reato nel comportamento dell'indagato. È stato stabilito che Maestri non ha violato alcuna legge, pertanto è stata decisa l’archiviazione.La Procura del capoluogo di provincia lombardo aveva aperto un'indagine per accertare eventuali responsabilità del "paziente uno", sospettato di non aver raccontato tutto ai medici di Codogno sui contatti avuti prima del contagio.Mattia Maestri è riuscito a vincere la battaglia per la vita contro il coronavirus dopo il ricovero all'ospedale Sacco di Milano. Secondo quanto riferito da lui stesso, non ha mai pensato di essere il primo paziente in Italia di Covid-19.

https://it.sputniknews.com/20210221/covid-19-inaugurato-il-memoriale-di-codogno-dove-un-anno-fa-tutto-e-iniziato-10163262.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, giustizia, coronavirus in italia