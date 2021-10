https://it.sputniknews.com/20211028/fiducia-dei-consumatori-in-diminuzione-a-ottobre-aumenta-quella-delle-imprese-13497241.html

Fiducia dei consumatori in diminuzione a ottobre, aumenta quella delle imprese

Fiducia dei consumatori in diminuzione a ottobre, aumenta quella delle imprese

Se da un lato la fiducia dei consumatori diminuisce a ottobre 2021, da 119,6 a 118,4, la fiducia delle imprese aumenta da 113,7 a 115. 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T13:56+0200

2021-10-28T13:56+0200

2021-10-28T13:56+0200

economia

istat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/9691471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5eaeace0b9a7ba57700145d3fad7175.jpg

Lo indicano i dati appena diffusi dall’Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese nel mese di ottobre 2021.Secondo i dati, l’indice di “fiducia dei consumatori esprime un peggioramento diffuso dei giudizi”, infatti, “il clima corrente registra la discesa più marcata (da 116,1 a 113,7) mentre il clima economico e quello personale evidenziano flessioni più contenute (rispettivamente, da 143,6 a 142,2 e da 111,5 a 110,4)”. Tra i consumatori aumenta soltanto il clima futuro che passa da 124,7 a 125,4.Le imprese sono più ottimiste sul futuro, intravedono un miglioramento nell’industria e infatti “nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 113,2 a 114,9 e nelle costruzioni sale da 155,5 a 159,2”. Il calo, seppur lieve, si registra nei servizi di mercato, dove l’indice scende da 112,3 a 112,1). Anche il commercio al dettaglio è più pessimista di prima, qui l’indice passa da 106,7 a 105,4.Una controtendenza rispetto a quanto fatto registrare nel mese di luglio 2021, ma nulla di allarmante.Gli ostacoli alla produzionePer la quarta volta consecutiva cresce “la quota di imprese manifatturiere che lamenta l’insufficienza degli impianti e/o di materiali quali ostacoli alla produzione”, passata dal 14,5% di luglio al 17,8% di ottobre 2021.Quel che si evidenzia un po’ in tutti i settori, e in particolare nell’edilizia, è la scarsità di materiali necessari al proseguimento dell’attività.Il commento dell’IstatIl commento dell’Istat ai dati sulla fiducia di consumatori e imprese nel mese di ottobre 2021 è il seguente:“A ottobre l’indice di fiducia delle imprese aumenta; a determinare il miglioramento contribuiscono l’industria manifatturiera e il comparto delle costruzioni. L’indice di fiducia dei consumatori registra una diminuzione, rimanendo comunque su livelli storicamente elevati. Tra le nove serie componenti l’indice, peggiorano tutti i giudizi sugli andamenti correnti mentre migliorano le aspettative sulla situazione economica generale, sulla disoccupazione e sulla situazione personale; anche le prospettive di risparmiare nei prossimi mesi sono in miglioramento”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, istat