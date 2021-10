Facebook, ai dipendenti è stato chiesto di preservare tutte le comunicazioni per motivi legali

https://it.sputniknews.com/20211028/facebook-ai-dipendenti-e-stato-chiesto-di-preservare-tutte-le-comunicazioni-per-motivi-legali-13497970.html

Facebook ha richiesto ai suoi dipendenti di conservare tutti i documenti e le comunicazioni interne dal 2016 ad oggi per motivi legali, secondo quanto... 28.10.2021, Sputnik Italia

Facebook è finito sotto inchiesta all'inizio di questo mese, quando una ex dipendente, la product manager Frances Haugen, ha dichiarato al Congresso che la società era presumibilmente consapevole di aver inflitto danni alla salute mentale degli adolescenti, ma non ha fatto molto per impedire i contenuti che promuovono odio e divisione, mettendo i profitti al di sopra della sicurezza degli utenti. Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha respinto le accuse, affermando che la società si preoccupa profondamente di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale.Nei documenti trapelati, gli specialisti di Facebook discutevano dei modi per risolvere diversi problemi relativi ad alcuni prodotti dell'azienda nel corso degli anni, afferma il rapporto. Tali comunicazioni dimostrerebbero l’impegno dell’azienda nel cercare di mitigare l'impatto negativo dei cattivi attori che utilizzano le funzionalità di Facebook per i propri scopi, si legge nell’articolo.La nuova politica non richiede finora azioni specifiche, ma la società ha esortato i dipendenti a evitare di discuterne o pubblicarne su Workplace, la chat di comunicazione interna di Facebook, ha aggiunto il rapporto del giornale.

