Crisanti invoca "compromesso" con chi non vuole vaccinarsi contro il Covid

Crisanti invoca "compromesso" con chi non vuole vaccinarsi contro il Covid

Secondo il noto virologo, "chi ha fobie non si vaccinerà mai", pertanto si potrebbe obbligarli "ad usare la mascherina Ffp2 che è molto sicura". 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T17:23+0200

Andrea Crisanti ha riconosciuto che anche introducendo l'obbligo vaccinale rimarrebbe una percentuale della popolazione che continuerebbe a dire no alla somministrazione del siero anti-Covid, in quanto "ci sono tante persone che hanno fobie".Per queste persone restie all'idea di vaccinarsi, secondo Crisanti, bisognerebbe costringerle "ad "ad usare la mascherina Ffp2 che è molto sicura".Commentando la situazione epidemiologica in Italia, che nonostante il leggero aumento dei contagi degli ultimi giorni risulta migliore rispetto ad altri Paesi con alti tassi di vaccinazione, Crisanti ha dato la sua spiegazione.Crisanti ha poi chiarito in dettaglio il fattore temporale della vaccinazione.In precedenza Crisanti si era espresso a favore della terza dose di vaccino per tutti, per evitare di fare la fine della Gran Bretagna, dove negli ultimi giorni si sono registrati nuovi picchi di contagio nonostante l'alto tasso di vaccinazione.

