https://it.sputniknews.com/20211028/covid-scienziati-scoprono-mutazione-della-spike-che-aggira-gli-anticorpi-da-vaccino-13506837.html

Covid, scienziati scoprono mutazione della spike che aggira gli anticorpi da vaccino

Covid, scienziati scoprono mutazione della spike che aggira gli anticorpi da vaccino

In un articolo della rivista Nature, si afferma che la mutazione del coronavirus A.30 bypassa gli anticorpi formatisi dopo la vaccinazione. 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T19:09+0200

2021-10-28T19:09+0200

2021-10-28T19:09+0200

medicina

vaccino

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/12699526_49:0:1871:1025_1920x0_80_0_0_a30f541a298200d8054360ae9ce4e5ca.jpg

L'emergere di nuove varianti del coronavirus SARS-CoV-2 con mutazioni nella proteina Spike che conferiscono resistenza alla neutralizzazione dell'agente patogeno potrebbe compromettere l'efficacia dei vaccini, hanno affermato gli scienziati dell'Università tedesca di Göttingen. La loro ricerca è pubblicata sulla rivista Nature. Gli autori hanno studiato la penetrazione nelle cellule difese da anticorpi di una variante del coronavirus A.30 (noto anche come A.VOI.V2), probabilmente originaria della Tanzania e considerato oggi obsoleta. È stata identificata solo in pochi pazienti in Angola e Svezia nella primavera del 2021. Secondo i ricercatori tedeschi, alcune mutazioni nella proteina spike SARS-CoV-2 consentono di aggirare gli anticorpi e di diffondersi in via extrapolmonare, aumentando notevolmente le possibilità di infezione. Hanno sottolineato che le mutazioni nella variante A.30 richiedono uno stretto monitoraggio e rapide contromisure. Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono circa 250 milioni di contagiati, quasi 5 milioni sono morti. La situazione epidemiologica più difficile è negli Stati Uniti, India, Brasile e Gran Bretagna. La Russia è al quinto posto in questo elenco.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, vaccino, scienza e tech, coronavirus nel mondo