Chizhov, rappresentante russo in UE: in Europa riserve di gas sufficienti per 6 mesi

Vladimir Chizhov, rappresentante permanente della Russia presso l'Unione Europea, ha definito speculativa la situazione con i prezzi del gas in Europa. 28.10.2021, Sputnik Italia

L'Unione Europea ha gas a sufficienza nei depositi sotterranei per i prossimi sei mesi, il nervosismo sulla situazione dei prezzi sembra speculativo, ha dichiarato in un'intervista a Sputnk Vladimir Chizhov, rappresentante permanente della Russia presso la UE.Secondo Chizhov, c'è una politicizzazione delle questioni legate al gas e all'energia nell'Unione Europea. In merito, Chizhov ha ricordato che nel 2005, al vertice Russia-UE, è stato chiesto all'allora primo ministro britannico Tony Blair della dipendenza dell'Europa dal gas russo."Guardavo Blair, sembrava sinceramente sorpreso. Ha detto che tutto era iniziato 35 anni fa e da allora è andato tutto bene. Dopo questa conferenza stampa, tutti i canali televisivi hanno parlato di una sola cosa: la dipendenza dell'Europa dal gas russo. Osserviamo questa storia dal 2005", ha detto Chizhov, ricordando le successive crisi energetiche con l'Ucraina.Chizhov ha sottolineato che la Commissione Europea, cercando di garantire la sicurezza energetica dell'Europa, "ha stabilito il commercio in borsa" sotto la presidenza di Jose Manuel Barroso (2004-2014).I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, il prezzo dei futures a breve termine era stimato in 515 dollari per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata.Allo stesso tempo, dal 6 ottobre, dopo aver raggiunto un massimo storico di 1.937 dollari per mille metri cubi, il prezzo del gas ha iniziato a scendere e giovedì era già sotto i 1.000 dollari.

