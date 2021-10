Chiusura della Manovra da parte di Draghi: le novità in documento

https://it.sputniknews.com/20211028/chiusura-della-manovra-da-parte-di-draghi-le-novita-in-documento-13492400.html

All'incontro, tenutosi a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri, hanno partecipato il premier Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti di maggioranza, il ministro dell'Economia Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti della Lega in qualità di ministro dello Sviluppo economico, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini di Forza Italia, il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta sempre di Forza Italia, il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli di M5S, la sottosegretaria al Mef Laura Castelli ancora di M5S, il ministro della Salute Speranza (Leu), il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro della Famiglia Elena Bonetti (Iv), la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra (Leu). Questa la grande squadra di governo in campo.Vediamo, punto per punto, cosa ha stabilito la cabina di regia chiusa dal premier Draghi:Il Piano nazionale di ripresa e resilienzaPer Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, menzionato in cabina da Draghi stesso, il governo stanzia 11 miliardi per le infrastrutture sociali. Si punta al rilancio delle periferie e a sostenere le abitazioni, contro il disagio abitativo. Si esorta alla collaborazione tra le parti, con particolare focus su terzo settore, imprese sociali, istituzioni pubbliche e volontariato.Dal Cdm che aveva preceduto di poco la cabina di regia, si era approvato il decreto con le misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale menzionato qui sopra, di ripresa e resilienza, e la delega sulla disabilità, con l'obiettivo di aggiungere ulteriori 8 obiettivi ai 13 sui 51 totali realizzati.Verrà istituito al ministero economia e finanza un ''Comitato scientifico'', che fungerà da coordinamento e controllo sulle attività riguardanti la revisione della spesa, comitato che sarà coordinato e diretto dal Ragioniere generale dello Stato.Al comitato parteciperanno dirigenti dei vari ministeri coinvolti, più rappresentanti di Bankitalia, Istat, Corte dei Conti.Assegnazione di una spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 a Difesa Servizi S.p.a, società per azioni con socio unico del Ministero della difesa, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura del ''Cloud Nazionale''.Non vi sarà penalizzazione alcuna per i professionisti che accettino contratti a tempo con la Pubblica Amministrazione per i progetti previsti nel Recovery, questo secondo quanto previsto dal Pnrr per l'incentivazione del reclutamento delle migliori professionalità.Previsto poi un nuovo Nucleo di coordinamento a favore delle istituzioni locali e dello Stato. Ogni regione e provincia avrà un progetto bandiera, in coerenza con il Pnrr.Il Nucleo di coordinamento sarà istituito presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri, e rimarrà operativo fino al 2026.Sulla disabilità, il ministro per le Disabilità Erika Stefani ha riferito, secondo quanto riporta Ansa:Aggiungendo:Sul decreto di legge sulla concorrenza, infine, bisognerà aspettare oggi la discussione sul tema da parte del Consiglio dei ministri.

