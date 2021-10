https://it.sputniknews.com/20211028/caro-benzina-e-diesel-prezzi-carburante-salgono-ancora-mentre-il-prezzo-del-petrolio-scende-13498761.html

Caro benzina e diesel, prezzi carburante salgono ancora mentre il prezzo del petrolio scende

Caro benzina e diesel, prezzi carburante salgono ancora mentre il prezzo del petrolio scende

Se da un lato alla stazione di rifornimento si registrano ancora degli aumenti dei prezzi di benzina e di diesel, non appaiono però essere supportati... 28.10.2021, Sputnik Italia

Il barile di petrolio ha quindi subito un rimbalzo a quota 83,68 USD al barile, tuttavia resta ancora in territorio negativo su base giornaliera del -0,74%. Va aggiunto che da una settimana circa le quotazioni del petrolio sono in diminuzione, dopo il picco a 86,72 dollari al barile.Nonostante la flessione del prezzo del petrolio, al distributore i prezzi dei carburanti, e in particolare di benzina e di diesel, sono schizzati ai massimi da anni.Alcune compagnie hanno addirittura toccato il prezzo di 1,921 euro al litro per la benzina, mentre le pompe bianche restano intorno a 1,784 euro al litro.Il diesel tocca 1,794 euro al litro, va molto meglio presso le pompe bianche, dove costa circa 1,655 euro al litro. Sono i dati dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico riportati dall’Adnkronos.Bisogna spostarsi sul self-service per trovare prezzi più bassi ed evitare salassi sul pieno carburanti.Molto meglio la situazione per chi si rifornisce di Gpl, dove il costo è di 0,821 euro al litro, mentre il metano è schizzato a 1,643 euro al chilogrammo, con punte anche di 1,696 euro.In autostrada, però, i prezzi della benzina hanno addirittura superato i 2 euro: 2,046 euro al litro.

