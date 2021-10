https://it.sputniknews.com/20211028/calo-nelle-vaccinazioni-prime-dosi-scese-a-quota-20mila-al-giorno-obiettivo-90-ancora-lontano-13494970.html

Calo nelle vaccinazioni: prime dosi scese a quota 20mila al giorno, obiettivo 90% ancora lontano

Calo nelle vaccinazioni: prime dosi scese a quota 20mila al giorno, obiettivo 90% ancora lontano

Calo nel numero di vaccinazioni prima dose, a mancare all'appello sarebbero in due milioni. Tiene invece il trend dei vaccini: terza dose per fragili... 28.10.2021

2021-10-28T10:34+0200

2021-10-28T10:34+0200

2021-10-28T10:45+0200

italia

vaccino

Si procede speditamente con la terza dose di vaccino ad immunodepressi, fragili e personale sanitario, ma sembra subire un rallentamento la campagna per le prime dosi.Si era toccato un record a giugno, quando si era giunti a quota 461.158 per il giorno 10 ed un andamento sulle 100-103mila dosi giornaliere per tutta la stagione estiva, anche sulla scia dell'inserimento del green pass.Ma in questi giorni si sta assistendo, di contro, ad un netto calo, a quota 20mila.Stando ai numeri e alle dichiarazioni del Generale Figliuolo, la campagna vaccinale ha protetto ad oggi ben 46,5 milioni di italiani, pari ad un 86% della popolazione maggiore di 12 anni. A mancare all'appello sarebbero ben in 2 milioni.Secondo il dato riportato da Repubblica, questo martedì le dosi somministrate sono state 21.300, lunedì, il giorno prima, il ''picco'' di 23.500 e solo domenica erano state invece 11.000.Numeri che non si vedevano dall'inizio della campagna di vaccinazioni.Si finirebbe solo a febbraio.Ma se teniamo anche conto del trend discendente, se cioè dovessero ancora diminuire le somministrazioni giornaliere, chi lo sà, si potrebbe anche andare oltre, a marzo, aprile, maggio.Preoccupa quindi il dato, facendo ipotizzare uno slittamento anche del tanto sperato raggiungimento della quota 90% a fine ottobre.La terza dose ci porta una buona notizia: lunedì le somministrazioni sono state 69mila, martedì 75mila; in totale 1,2 milioni, pari ad un terzo del totale.

