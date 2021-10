https://it.sputniknews.com/20211028/attacchi-hacker-alla-sanita-italiana-la-minaccia-e-concreta-13500083.html

Attacchi hacker alla Sanità italiana: la minaccia è concreta

Attacchi hacker alla Sanità italiana: la minaccia è concreta

La guerra digitale incombe? Sul web è apparso il manifesto del "Groove cyber crime group”, un gruppo di criminali informatici che hanno chiamato alla... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T14:54+0200

2021-10-28T14:54+0200

2021-10-28T14:54+0200

cyber attacco

cyberattacchi

attacco hacker

cyber-security

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/376/55/3765587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_765541307f4c9946edee46a22fdc11d2.jpg

L’obiettivo è vendicare il gruppo “Revil”, colpito dalle agenzie degli Stati Uniti. Revil è ritenuto essere il responsabile degli attacchi informatici al Colonial Pipeline negli Stati Uniti.Allerta massima anche in ItaliaSecondo quanto riferisce RaiNews, l’allerta in Italia sarebbe massima con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha già inviato un messaggio di allerta elencando i target potenziali degli attacchi.In particolare, si segnalano le strutture sanitarie italiane, le quali risultano essere non solo le più esposte, ma anche le più vulnerabili perché presentano alti indici di inadeguatezza sotto il profilo della sicurezza informatica.Il manifesto di Groove, poi, cita esplicitamente il Sistema sanitario nazionale italiano come obiettivo da colpire.Ritorsioni informaticheLe ritorsioni viaggiano in rete. Il gruppo di criminali informatici Groove intende vendicare quanto fatto a Revil, a cui un contro-attacco informatico ha messo fuori uso il sito web Happy Blog, attraverso il quale le vittime di ransomware erano invitate a pagare per ottenere lo sblocco dei dati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cyber attacco, cyberattacchi, attacco hacker, cyber-security