2022 senza pandemia? Ma i consumatori vorranno gli stessi servizi

Attendiamoci una nuova normalità, almeno questa sembra essere quella richiesta anche da una parte dei consumatori, scrive la società di ricerche... 28.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-28T11:20+0200

economia

La digitalizzazione è al centro della disruption, cioè del cambiamento forte che ci attende, afferma Forrester nel suo rapporto. E al centro del cambiamento troviamo anche le questioni ambientali, il rispetto del lavoro e una buona gestione delle imprese che sia più trasparente: lo richiedono i consumatori, viene fatto notare.Se queste sono le premesse, alle imprese toccherà cambiare o soccombere, e quindi appartenere al passato.“Il 2022 è un anno in cui bisogna essere audaci. I vecchi modi di lavorare non basteranno più. È in gioco il futuro. Le aziende leader sfrutteranno i punti cruciali del 2020 e del 2021 per creare un percorso verso un domani agile, creativo e resiliente”, si legge nel rapporto.I consumatori guideranno il cambiamento?Secondo il sondaggio Forrester Analytics, il 69% degli adulti europei chiedono alle aziende di essere più trasparenti rispetto alle loro pratiche commerciali. Cifra che raggiunge l’87% nei consumatori più informati.I consumatori comprano da chi rispecchia i loro valori, lo indica il 47% della media degli europei, che sale al 55% in Italia e al 57% in Spagna, con un picco nei Paesi Bassi al 62%. Tuttavia, Forrester afferma: ”Nel 2022, ci aspettiamo un aumento del 15% di queste medie, che spingerà i brand a intraprendere ulteriori azioni”.Pandemia e aspettative cambiateSi tornerà alla normalità dicono in molti. Invece, si tratterà di una nuova normalità. Come alcuni studi indicavano già a partire dall’estate del 2020, alcuni comportamenti sono stati assimilati e non cambieranno più o poco.Infatti, Forrester indica come un errore pensare che i viaggiatori vorranno tornare alle medesime procedure di cambio volo pre-pandemia. Questi non rinunceranno più alle “alternative virtuali”.Negli Stati Uniti, poi, il 66% di adulti è propenso a valutare un consulto medico in chat anche al termine della distanza sociale imposta dalla pandemia.Questo perché: “I clienti chiederanno che più della metà dei servizi dell’era pandemica diventino la ‘nuova normalità’”.

