Vaccino Covid, Figliuolo: "Obiettivo è il 90% di prime dosi"

Vaccino Covid, Figliuolo: "Obiettivo è il 90% di prime dosi"

La campagna vaccinale proseguirà per raggiungere il 90% di prime dosi. Italia davanti a Germania, Francia e Regno Unito per vaccini. 27.10.2021, Sputnik Italia

La campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia continuerà per raggiungere l'obiettivo di "sfondare la soglia dell'86% di prime dosi per portarci ancora più avanti verso il 90%". Lo ha annunciato il commissario straordinario Francesco Figliuolo nel messaggio inviato in occasione del Salone della Giustizia.In merito ai dibattiti al centro di questa edizione del Salone della Giustizia, che hanno sullo sfondo la ripresa economica, Figliuolo ha ribadito l'importanza dei vaccini per il ritorno alla normalità.Infine, ha ricordato che l’Italia è ben al di sopra della media europea per numero di vaccinati e si posiziona davanti a Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito.Nella campagna di vaccinazione nazionale sono state somministrate 89.092.469 dosi di vaccini anti-Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.507.167, pari all'82,41% dei maggiori di 12. Sono state, inoltre, somministrate 224.597 dosi addizionali e 966.730 terze dosi di richiamo.

