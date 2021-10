https://it.sputniknews.com/20211027/usa-legge-sulle-infrastrutture-di-biden-prevede-500-mld-per-la-lotta-al-cambiamento-climatico--13477146.html

USA, legge sulle infrastrutture di Biden prevede $500 mld per la lotta al cambiamento climatico

USA, legge sulle infrastrutture di Biden prevede $500 mld per la lotta al cambiamento climatico

Secondo un rapporto pubblicato nelle scorse ore da Axios, il capitolo di spesa relativo ai cambiamenti climatici dell'enorme progetto di legge sulle... 27.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-27T08:17+0200

2021-10-27T08:17+0200

2021-10-27T10:19+0200

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

Secondo Axios, l'ultimo ostacolo rimanente è il programma per l'elettricità pulita da 150 miliardi di dollari, che incoraggerebbe i fornitori di energia a passare a fonti di energia pulita per non incorrere sanzioni, ma sul quale ancora non sembra essere stata trovata la quadra.Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, ha detto ai giornalisti, durante la conferenza stampa di martedì, che il presidente avrebbe "tenuto un discorso importante sul clima" e avrebbe messo da parte la sua iniziativa Build Back Better World (B3W).Il programma, annunciato al vertice del G7 di giugno, è un'estensione internazionale del programma di infrastrutture nazionali centrali e intende competere con la Belt and Road Initiative della Cina.Il presidente Biden è atteso alla conferenza Cop26 di Glasgow, in Scozia, alla quale arriverà dopo la due giorni a Roma per la conferenza del G20.

https://it.sputniknews.com/20211023/usa-al-congresso-ce-chi-vuole-biden-sotto-impeachment-13429372.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa