USA: lo chiamavano da numero sconosciuto, escursionista smarrito non risponde ai soccorritori

Un americano si è perso in montagna ed il suo telefono era funzionante ma comunque ha deciso di non rispondere ai soccorritori che lo stavano cercando, siccome "non aveva riconosciuto il numero".

L'escursionista si è perso durante l'ascesa sul Monte Elbert, in Colorado. Partito la mattina presto, la sera non ha però fatto ritorno, destando così la preoccupazione degli specialisti del servizio di salvataggio, scrive il portale LADBible, citando un comunicato del Lake County Search and Rescue.A quel punto, la squadra di soccorso si è messa al lavoro, cercando di trovare il turista, ma i loro sforzi non hanno dato nessun risultato.Intanto, la mattina dopo, l'escursionista è tornato. Ha spiegato di aver perso il sentiero al tramonto, e di averci messo del tempo per trovarlo, ritrovando infina anche la sua macchina. L'uomo ha anche dichiarato di non sapere che lo stessero cercando.Il comunicato dei soccorritori sottolinea che nel caso ci si perda sull'itinerario è importante rispondere al telefono, perché le operazioni di ricerca e soccorso probabilmente sono già in corso.

