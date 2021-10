https://it.sputniknews.com/20211027/una-svolta-verso-il-futuro-contro-il-traffico-di-roma-in-arrivo-i-taxi-volanti-13490426.html

Una svolta verso il futuro contro il traffico di Roma: in arrivo i taxi volanti

Una svolta verso il futuro contro il traffico di Roma: in arrivo i taxi volanti

Nel giro di due o tre anni il servizio di taxi aereo sarà presente nel cielo della Capitale

2021-10-27T22:24+0200

2021-10-27T22:24+0200

2021-10-27T22:24+0200

fiumicino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13492079_0:103:3153:1876_1920x0_80_0_0_eec06728cc42fee37c3d80342fff1762.jpg

Nel giro di due o tre anni al massimo il taxi del futuro, elettrico e volante, sarà realtà. E il primato spetterà a Roma e al suo aeroporto, il Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove è iniziata la sperimentazione.Un’innovazione non soltanto tecnologica ma anche ambientale, che garantirà con i suoi motori elettrici, impatto zero e decongestionamento del traffico urbano.Il progetto "VoloCity" è stato annunciato da Volocopter, il pioniere della mobilità aerea urbana (Uam), la holding di investimenti Atlantia ed Aeroporti di Roma, il più grande operatore aeroportuale d'Italia. Il team di aziende è "fortemente impegnato per portare nel campo dell'aviazione un innovazione fortemente sostenibile".I taxi volanti e quindi la mobilità aerea urbana saranno parte della soluzione per i centri urbani fortemente congestionati di tutto il mondo.Viaggi di qualità in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, perché i 18 motori di “VoloCity” operano in modalità elettrica.Roma sarà all’avanguardiaPer l’ad di Atlantia Carlo Bertazzo "è per noi motivo di orgoglio, essendo azionisti sia di Aeroporti di Roma che di Volocopter, che Roma e l'Italia possano rappresentare un primato europeo sul fronte della mobilità aerea urbana".“VoloCity” fa parte delle “esperienze di forte innovazione industriale e tecnologica” del gruppo e “l'esperienza in corso a Fiumicino non solo metterà l'Italia nelle condizioni di svolgere un ruolo da protagonista sul fronte della mobilità aerea urbana, ma consentirà anche di sviluppare competenze uniche sul mercato, da esportare anche in altri scali a livello europeo e globale".Integrare i taxi nella mobilità aereaL'Enav, parte integrante del progetto, si è detta pronta ad integrare i nuovi velivoli della mobilità urbana aerea con "sicurezza ed efficienza" sui cieli italiani.“Pur se a quote basse, l'accesso alla dimensione verticale dovrà essere armonizzato con il traffico aereo sugli aeroporti e con quello che opera sui cieli urbani con varie finalità”, come il soccorso e la pubblica sicurezza.Il Gruppo Enav comprende al proprio interno tutte le componenti “di expertise, competenza e capacità tecnico-operativa e saremo centrali per la realizzazione della mobilità del futuro in sinergia con Enac e gli altri stakeholder", ha concluso Paggetti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

fiumicino