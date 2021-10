https://it.sputniknews.com/20211027/turismo-spaziale-con-lagenzia-spaziale-russa-nel-2024-quattro-turisti-in-orbita-sulla-soyuz-13488422.html

Turismo spaziale con l'agenzia spaziale russa: nel 2024 quattro turisti in orbita sulla Soyuz

L'Agenzia Spaziale Russa ha comunicato i piani per effettuare i primi voli di turismo spazionale nel 2024: due viaggi per due passeggeri cadauno.

Glavkosmos, una sussidiaria dell'agenzia spaziale russa 'Roscosmos', ha firmato un accordo preliminare, in base al quale saranno effettuati due voli commerciali della navicella spaziale Soyuz nel 2024.L'annuncio è stato dato dal Direttore Generale di Glavkosmos, Dmitry Loskutov, al Congresso Astronautico Internazionale 2021 a Dubai.All'inizio di questo mese, l'attrice russa Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono saliti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per girare il primo lungometraggio professionale nello spazio, intitolato La sfida.Peresild e Shipenko sono tornati sulla Terra insieme al cosmonauta russo Oleg Novitskiy il 17 ottobre, dopo aver trascorso 12 giorni in orbita. Secondo Roscosmos, i tre si sentono bene.

