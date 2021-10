https://it.sputniknews.com/20211027/sudan-escluso-dallunione-africana-fino-al-ripristino-del-governo-di-transizione-13487608.html

Sudan escluso dall'Unione Africana fino al ripristino del governo di transizione

Sudan escluso dall'Unione Africana fino al ripristino del governo di transizione

L'Unione Africana ha sospeso la partecipazione del Sudan alle attività fino al ripristino del governo civile di transizione del Paese. 27.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-27T20:11+0200

2021-10-27T20:11+0200

2021-10-27T20:11+0200

mondo

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13486779_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_40a52c555a51d5eef6617a9136a3cc03.jpg

In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato che il suo Consiglio per la pace e la sicurezza ha deciso di sospendere la partecipazione del Sudan a tutte le attività dell'organizzazione.Lunedì, l'esercito sudanese ha arrestato il primo ministro Abdalla Hamdok e molti altri ministri del governo, spingendo centinaia di persone a scendere nelle strade di Khartoum per protestare contro la presa di potere da parte dei militari.Il capo del Consiglio Sovrano del Sudan, Abdel Fattah Al Burhan, ha poi dichiarato lo stato di emergenza e sciolto il consiglio e il governo.All'inizio di quest'anno, l'organizzazione ha sospeso due dei suoi membri, Mali e Guinea, dopo i colpi di stato militari avvenuti in questi due stati.

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, sudan