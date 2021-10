https://it.sputniknews.com/20211027/sudan-anthony-blinken-accoglie-con-favore-il-rilascio-del-premier-hamdok--13477475.html

Sudan, Anthony Blinken accoglie con favore il rilascio del premier Hamdok

Il capo del governo sudanese è stato rilasciato nelle scorse ore dalla giunta militare che ha preso il contorllo del Paese. 27.10.2021, Sputnik Italia

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una telefonata con il primo ministro sudanese, Abdalla Hamdok, ha accolto con favore il suo rilascio e ha esortato le forze militari sudanesi a rilasciare altri prigionieri politici.A riferirlo è stato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, in un comunicato stampa.Blinken e Hamdok, ha aggiunto il funzionario, hanno discusso della condanna collettiva alla presa di potere dei militari da parte della comunità internazionale.Blinken ha inoltre espresso profonda preoccupazione per il colpo di stato in corso e ha sottolineato la necessità, per l'esercito sudanese, di astenersi dalla violenza contro i manifestanti.In questo senso, il segretario di Stato americano ha sottolineato la necessità di un ritorno al governo civile di transizione.Il golpe in SudanL'esercito sudanese, lunedì mattina, ha arrestato il primo ministro del paese, Abdalla Hamdok, così come molti altri membri del governo.Al-Burhan ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese, lo scioglimento del consiglio e del governo del Paese.Ieri, il comandante in capo delle forze armate sudanesi ha annunciato lo scioglimento dei sindacati e ha addossato le colpe dell'attuale situazione alle forze politiche del Paese.

