https://it.sputniknews.com/20211027/stellantis-ce-lintesa-con-i-sindacati-per-il-polo-industriale-di-torino-ma-la-fiom-non-firma-13479360.html

Stellantis: c’è l’intesa con i sindacati per il polo industriale di Torino, ma la Fiom non firma

Stellantis: c’è l’intesa con i sindacati per il polo industriale di Torino, ma la Fiom non firma

Garanzie per i lavoratori dei siti di Mirafiori Carrozzerie e Agap Grugliasco: i modelli prodotti saranno concentrati in un unico sito e non ci saranno... 27.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-27T12:33+0200

2021-10-27T12:33+0200

2021-10-27T13:21+0200

torino

sindacati

cgil

cisl

uil

fca (fiat chrisler automobile)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12934182_282:94:1077:541_1920x0_80_0_0_7ba9c28816271d4245db5aaa250bd98c.jpg

Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr hanno siglato l'accordo per il polo industriale Stellantis di Torino. L'unica sigla sindacale a non firmare è stata la Fiom, contraria alla chiusura di Maserati Grugliasco.Per i firmatari si tratta di un accordo “importante non soltanto per i lavoratori ma per l’intera città di Torino”.L'intesa precisa che i modelli attualmente prodotti fra i due siti vengano tutti concentrati dal 2022 a Mirafiori, dove quindi si assembleranno la Fiat 500 elettrica, le Maserati Levante, Quattroporte, Ghibli e, a fine terzo trimestre 2022, Granturismo e Gran Cabrio."È previsto che la produzione di Grugliasco si fermi il 17 dicembre 2021, per riprendere a Mirafiori il 17 gennaio 2022 – proseguono i sindacati nella nota congiunta - ma il rientro al lavoro incomincerà prima sulla linea della 500 elettrica, su cui sarà attivato il secondo turno, e alla formazione”.Nell’ambito dell’accorpamento, la “capacità produttiva massima complessiva resta inalterata". Inoltre, aggiungo i sindacati, “c'è l'impegno ad allocare a Mirafiori anche la futura piattaforma Maserati erede di Quattroporte e Ghibli. In ogni caso si specifica che non ci saranno esuberi strutturali, con l'impegno aziendale a poter ricorrere solo a uscite volontarie e a ammortizzatori sociali conservativi".Il no della FiomLa divisione della Cgil non ha condiviso il punto di caduta dell’accordo.“Abbiamo detto già in sede ministeriale che non condividiamo questo modo di procedere sito per sito poiché bisogna avere una visione complessiva del piano che Stellantis ha per l'Italia. Non è sufficiente dichiarare che non ci saranno esuberi e non dare prospettive con nuovi investimenti, nuove produzioni e volumi sufficienti a saturare gli attuali addetti”, hanno detto Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil e Edi Lazzi, segretario generale Fiom-Cgil Torino.Fim-Cisl: ci sono garanzie industriali e occupazionaliDiversa la visione della Fim-Cisl e della Fim Torino, che hanno firmato l’accordo che fornisce “le garanzie industriali e occupazionali per il Polo di Torino”.Inoltre, hanno dichiarato il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano e Davide Provenzano segretario generale Fim Torino, l’accordo consente “il consolidamento delle produzioni Maserati a Mirafiori, affiancato da un impegno preciso di garanzia sull’investimento a partire dal 2024 della futura piattaforma elettrica folgore di Maserati”.“L’accordo sindacale ha definito alcuni aspetti di sostenibilità sociale per noi importanti”, come la formazione professionale e “una tutela riguardante la maturazione dei ratei nei casi di utilizzo degli ammortizzatori sociali”.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

torino, sindacati, cgil, cisl, uil, fca (fiat chrisler automobile)