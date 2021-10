https://it.sputniknews.com/20211027/sicilia-esperto-mette-in-guardia-su-rischio-uragano-potrebbe-colpire-tra-giovedi-e-venerdi-13481375.html

Sicilia, esperto mette in guardia su rischio uragano: "Potrebbe colpire tra giovedì e venerdì"

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sicilia potrebbe peggiorare e tramutarsi in un uragano di tipo mediterraneo. 27.10.2021, Sputnik Italia

"Giungono sempre più conferme sulla formazione di un profondo ciclone mediterraneo nei prossimi giorni, che potrebbe assumere caratteristiche tropicali diventando quello che mediaticamente viene chiamato Medicane (Mediterranean Hurricane, ovvero un uragano di tipo Mediterraneo - ndr)”.Ad affermarlo oggi è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che ha lanciato un allarme sull'ondata di maltempo che potrebbe interessare la Sicilia:Secondo Ferrara, nei prossimi giorni in Sicilia è lecito attendersi l'insorgenza di "nuove forti piogge e nubifragi, in particolare su ragusano, siracusano e catanese", ma anche forti venti, con raffiche di levante "superiori ai 70-80 km/h" e mareggiate sulle coste ioniche, con onde che, in alcuni casi, potrebbero superare i 2-3 metri.L'ondata di maltempo interesserà, anche se solo parzialmente, pure la Calabria, con fenomeni attesi nel reggino e in alcune parti del versante ionico, tra cui la Locride e il catanzarese.Per far fronte alla situazione, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 27 ottobre 2021.

