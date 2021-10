https://it.sputniknews.com/20211027/scuola-bianchi-mai-cosi-tanti-soldi-subito-piu-posti-nei-nidi-13481539.html

Scuola, Bianchi: "Mai così tanti soldi, subito più posti nei nidi"

Sono due gli obiettivi del ministro dell'Istruzione: investire in tecnologia e sicurezza degli edifici, combattere la dispersione scolastica. 27.10.2021, Sputnik Italia

Dopo il difficile anno di pandemia, con lo stop&go di lezioni, tra didattica in classe e Dad, la scuola è ripartita e ha vinto "la medaglia d'oro della fiducia". Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista a Repubblica, proclama la vittoria della scuola e spiega come ha intenzione di cambiarla con i soldi del Recovery Fund.L'Italia destinerà alla scuola 17,59 miliardi di euro da spendere in 5 anni. Il ministro illustra come verranno utilizzati i fondi europei: serviranno per laboratori, palestre, mense, ma anche per costruire nuove scuole e, in particolare, asili nido per i più piccoli.Alla fine dei cinque anni "ci saranno più asili nido, per permettere a tutti i bimbi di avere le stesse opportunità già prima della scuola primaria". Inoltre, con la riforma della scuola media, verrà rafforzato "il ruolo di orientamento verso le superiori dove la scelta degli Istituti tecnici e professionali andrà resa più qualificante anche con la riforma che stiamo approvando", spiega il ministro.L'obiettivo sarà quello di rendere queste scuole sempre più legate al territorio per immediato inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.

