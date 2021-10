https://it.sputniknews.com/20211027/s-400-senatori-usa-chiedono-a-biden-di-rinunciare-alle-sanzioni-caatsa-contro-lindia--13479229.html

S-400, senatori USA chiedono a Biden di rinunciare alle sanzioni CAATSA contro l'India

S-400, senatori USA chiedono a Biden di rinunciare alle sanzioni CAATSA contro l'India

L'India è in trattativa con la Federazione Russa per l'acquisto di una partita di sistemi missilistici terra-aria S-400. 27.10.2021, Sputnik Italia

I senatori statunitensi e i copresidenti del Caucus indiano, Mark Warner e John Cornyn, hanno invitato il presidente Joe Biden a rinunciare a possibili sanzioni contro l'India per l'acquisto del sistema missilistico antiaereo russo S-400 Triumf."Siamo preoccupati che l'imminente trasferimento di questi sistemi innescherà sanzioni ai sensi del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)", hanno affermato Warner e Cornyn in una lettera indirizzata al capo di stato.I senatori hanno avvertito che "l'applicazione delle sanzioni CAATSA" all'India potrebbe avere "un effetto deleterio sulla collaborazione strategica" tra i due Paesi.I senatori statunitensi hanno ricordato al presidente Biden che il National Defense Authorization Act (NDAA) del 2019 consente al presidente di emettere una deroga alle sanzioni previste dal CAATSA, se ciò è nell'"interesse nazionale" del Paese.L'avvertimento del Dipartimento di Stato all'IndiaLa lettera di Warner e Cornyn arriva poche settimane dopo che il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman ha avvertito, durante una visita in India, che l'acquisto del sistema missilistico russo S-400 era "pericoloso" e "nell'interesse di nessuno". Nonostante sia stata avvertita dalle successive amministrazioni statunitensi delle incombenti sanzioni CAATSA, se fosse andato avanti con l'accordo S-400, l'India ha confermato il proprio impegno nella transazione.

