Reati ambientali, l'SOS di don Marco Ricci: "Postate su FB le foto degli sversamenti"

Il sacerdote ambientalista di Ercolano lancia un appello per mobilitare i cittadini contro gli sversamenti fuori controllo di rifiuti illeciti. 27.10.2021, Sputnik Italia

Dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ercolano (Napoli) arriva l'appello di Don Marco Ricci a denunciare gli sversamenti di rifiuti prodotti in maniera illecita.Il sacerdote ambientalista mette a disposizione la pagina dell'associazione Salute Ambiente Vesuvio, di cui è responsabile, invitando i cittadini a "postare come forma di denuncia foto di ogni tipo di sversamento illecito e fuori controllo".Sui propri canali social, l'associazione documenta questo tipo di reati ambientali, compiuti nei pressi della parrocchia del Parco Nazionale del Vesuvio. Alcune foto mostrano avanzi di fabbriche che lavorano in nero, guaine smaltite non a norma di legge e addirittura la carcassa di un motorino, probabilmente rubato.Poi, l'SOS per la salvaguardia dell'ambiente, con cui si invitano i cittadini a denunciare sulla pagina dell'associazione i rifiuti illeciti sversati sul territorio.''Negli ultimi giorni, su tutti i media, nel denunciare il disgustoso ed illecito episodio accaduto negli uffici comunali, si è di nuovo affermato, come una poesia studiata a memoria che Ercolano è la città della legalità, della cultura e del turismo. Nessuno però dice che la città è incontrollata. Invitiamo i cittadini a postare foto di ogni tipo di sversamento illecito e fuori controllo con i seguenti 'hashtag':#ercolano #ercolanolegale #ercolanofreezone #parconazionaledelvesuvio".Don Marco è intervenuto durante i lavori della 49^ edizione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Taranto.L'evento, dedicato a temi sociali, come il lavoro e l'ambiente, ha visto quest'anno una partecipazione attiva dei giovani, che hanno presentato il manifesto l'Alleanza in Cammino.

