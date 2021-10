https://it.sputniknews.com/20211027/prodi-i-partiti-scaricano-tutti-i-problemi-su-draghi-e-sbagliato-13478539.html

Prodi: “I partiti scaricano tutti i problemi su Draghi, è sbagliato”

L’ex premier critica l’atteggiamento e poi spinge per una politica industriale europea e sull’aumento delle competenze, in particolare matematiche e... 27.10.2021, Sputnik Italia

Romano Prodi, che premier lo è stato, analizza l’attuale situazione politica e l’atteggiamento dei partiti nel caso del governo Draghi, bocciando le modalità di gestione della situazione, perché è “sbagliato” scaricare tutti i problemi su Draghi, che “non può fare tutto da solo”.Parlando al Corriere della Sera, Prodi sottolinea che è un atteggiamento che “appartiene all’attuale fase storica. Ma è un’illusione che possano essere le singole persone a risolvere tutto. Credo molto al ruolo tecnico delle strutture ministeriali, che si è molto affievolito. Vanno rinforzate”.Serve una politica industriale europeaL’ex premier parla poi dello scenario internazionale e dell’uscita dalla crisi, che è più veloce di quanto accadde nel 2008.“In economia vi sono nuovi elementi che favoriscono il cambiamento: gli errori fatti dieci anni fa, la Brexit e soprattutto la nuova consapevolezza tedesca che non vi può essere sviluppo della Germania senza che il Paese resti inserito in Europa. Proprio come per noi. Queste realtà hanno cambiato l’atmosfera. Quindi noi oggi abbiamo più spazio per la ripresa”.Per non perdere il treno della ripresa, però, serve una “politica industriale europea”, come fatto per il settore dell’aeronautica con Airbus. “Dobbiamo realizzare qualcosa di simile nei semiconduttori e in qualche anno ce la faremmo”.Per questo serve “un enorme sforzo, come sta iniziando a fare per le scuole tecniche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ma molto più ampio. Non avrei esitazioni a sostenere anche finanziariamente i ragazzi che scelgono le facoltà scientifiche, o a rivoluzionare l’insegnamento della matematica nelle scuole”.

