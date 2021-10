https://it.sputniknews.com/20211027/papa-francesco-vaccinato-con-la-terza-dose-13482574.html

Papa Francesco vaccinato con la terza dose

Come riferito dall'ANSA, al Romano pontefice è stata somministrata quest'oggi la terza dose di vaccino anti-Covid. 27.10.2021, Sputnik Italia

In questi giorni, in Vaticano ha avuto inizio la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid.Papa Francesco, come per la prima e la seconda somministrazione, è stato, stando a quanto riferito dall'ANSA, tra i primi a riceverla.Essendo il Pontefice ultraottantenne, rientra tra le categorie di persone che, anche in Vaticano, sono considerate prioritarie per la vaccinazione.

