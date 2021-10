https://it.sputniknews.com/20211027/no-green-pass-sospeso-il-giudice-giorgianni-aveva-parlato-dal-palco-di-roma-13487999.html

No Green Pass: sospeso il giudice Giorgianni, aveva parlato dal palco di Roma

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha sospeso dalle sue funzioni e dallo stipendio il giudice Angelo Giorgianni della Corte d'Appello di Messina. Il provvedimento è stato adottato in seguito al suo intervento dal palco di Piazza del Popolo, durante la manifestazione No Green pass del 9 ottobre.In quell'occasione, il giudice Giorgianni aveva detto che quella piazza stava dando un "preavviso di sfratto" a coloro che "occupano abusivamente i palazzi del potere", nei cui confronti ha invocato una "nuova Norimberga", chiedendo "giustizia per i morti, le privazioni e la sofferenza che hanno causato".Queste parole hanno provocato la reazione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha dato incarico agli ispettori di procedere con accertamenti, e del Procuratore Generale della Cassazione Cesare Salvi.Un'azione è stata intrapresa anche al Csm, con l'apertura di una pratica in Prima commissione. Giorgianni ha tentato di giocare la carta del rinvio, anticipando da gennaio a novembre il termine di pensionamento, ma la Sezione disciplinare ha accolto la richiesta del Pg.

